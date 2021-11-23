اليوم السابع
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ماكينات عرض عمرها 120 سنة.. حكاية أول متحف كاميرات فوتوغرافيا وفيديو بالغربية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 ص
ماكينات عرض عمرها 120 سنة.. حكاية أول متحف كاميرات فوتوغرافيا وفيديو بالغربية المهندس مختار عبد الفتاح صاحب متحف الكاميرات النادرة بالغربية
الغربية - مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل متحف أقدم كاميرات فوتوغرافيا وكاميرات فيديو وماكينات عرض الأفلام، والذي يمتلكه المهندس مختار عبد الفتاح بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ويضم مجموعة قيمة من أقدم الكاميرات، ويُعد الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يمتلك تلك المجموعة النادرة من الكاميرات، ويصل عمرها لأكثر من 120 عامًا، وجميعها يعمل ومنها من قام هو بصيانتها وتشغيلها.

ويقول المهندس مختار عبد الفتاح صاحب المتحف لـ"اليوم السابع" إنه أنشأ هذا المتحف منذ فترة وجهزة بتحف فنية من كاميرات الفوتوغرافيا والتي بحث عنها لفترات طويلة لاقتنائها وشرائها من بائعي الأنتيكات والتحف كنوع من الهواية والشغف لاقتناء التحف الفنية.

وأضاف، أنه يجهز لفتح المعرض أمام الطلبة لزيارته للتعرف على مراحل التطور التي شهدها صناعة العدسات والتصوير وماكينات السينما بشكل عام، مشيرا إلى أنه شعر بأن المجتمع يحتاج ليتعرف أكثر على التطور التاريخي لماكينات التصوير، وما أحدثته التكنولوجيا من طفرة فى هذا المجال.

وتابع أنه يمتلك واحدة من أقدم الكاميرات الموجودة فى العالم وعمرها 80 عاما، وقام بشرائها لشغفه بها وحبه لها، ويحتفظ بها فى المعرض لعرضها مع باقي المقتنيات، كما يحتفظ بكاميرات tele photo والتي تصدر صورة أبيض×اسود ويصل الزوم لمسافة كيلو متر وهي على فكرة مسدس حتي يتحكم المصور فيها لمنع الاهتزاز، وكاميرات أخرى بعدستين للأفلام الـ9مم، وأقدم كاميرا صندوق والتي كان يحملها المصور فى الشارع ويضع قطعة سوداء على رأسه ليلتقط الصورة وتقوم ماكينة التصوير بتحميض الصورة فى نفس الوقت.

وأضاف أنه اشترى كاميرا فيديو من أحد المحلات بالقاهرة وقال له صاحبها أنها خاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولم يتأكد من صحة هذه المعلومة حتى الآن واقتناها لتنضم إلى مجموعته الفنية.

وأشار أنه مُولع بهذه الكاميرات وبحث عنها كثيرا حتى نجح فى تجميع تلك المجموعة، مبينا أن من يبيع هذه الكاميرات لا يعرف قيمتها واشتراها هو بسعر بسيط، مؤكدا أنه لن يفرط فى واحدة منها ولكن يبحث عن إضافة المزيد والمزيد لمجموعته.

 

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المهندس مختار عبد الفتاح حاملا كاميرا قديمة
المهندس مختار عبد الفتاح حاملا كاميرا قديمة

 

المهندس مختار عبد الفتاح داخل محتف الكاميرات الخاص به
المهندس مختار عبد الفتاح داخل محتف الكاميرات الخاص به

 

المهندس مختار عبد الفتاح وسط مجموعة النادرة من الكاميرات
المهندس مختار عبد الفتاح وسط مجموعة النادرة من الكاميرات

 

آله كاتبه قديمة
آله كاتبه قديمة

 

كاميرات فيديو
كاميرات فيديو

 

ماكينات عرض أفلام
ماكينات عرض أفلام

 

ماكينة عرض أفلام عمرها 80عاما
ماكينة عرض أفلام عمرها 80عاما

 

ماكينة قديمة لعرض الأفلام
ماكينة قديمة لعرض الأفلام

 

ماكينتي عرض افلام فى السينما
ماكينتي عرض افلام فى السينما

 

مجموعة قديمة من التليسكوبات
مجموعة قديمة من التليسكوبات

 

مجموعة قديمة من ماكينات عرض الأفلام
مجموعة قديمة من ماكينات عرض الأفلام

محافظة الغربية

طنطا

كاميرات فوتوغرافيا

ماكينات عرض سينما

متحف الكاميرات بطنطا

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