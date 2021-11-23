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لجنة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق تعتمد الكشوف النهائية للانتخابات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:28 م
لجنة انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق تعتمد الكشوف النهائية للانتخابات جامعة الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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عقدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ورئيس اللجنة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب نائباً لرئيس اللجنة، وذلك طبقاً للجدول الزمني المعلن للإجراءات الانتخابية، حيث كان مخصصاً اليوم للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة من الطلاب إلا أنه لم يتقدم أحد بأي طعون. 
 
وعليه اعتمدت اللجنة الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بكافة كليات الجامعة وعددها 21 كلية، وطبقاً للكشوف النهائية وإرسالها لكل الكليات، وفقاً لما حدده الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، على أن يكون إعلان الكشوف النهائية يوم 24، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بعضوية كل من الدكتور عبد الرؤوف هاشم محمد المستشار القانونى لرئيس الجامعة والدكتور المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى، والدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى.

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