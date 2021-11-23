اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات البحرية التونسية تنقذ 22 مهاجرا غير شرعى قرب سواحل صفاقس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:10 م
قوات البحرية التونسية تنقذ 22 مهاجرا غير شرعى قرب سواحل صفاقس الهجرة غير الشرعية
أ ش أ

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تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي بينهم 5 سيدات و3 أطفال من جنسيات أفريقية مختلفة بينما كانوا على متن قارب قرب سواحل ولاية "صفاقس".


وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 3 و35 عاما، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل بلدة "سيدي منصور" بولاية "صفاقس" خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.


وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين (4 من كوت ديفوار و10 من غينيا و6 من زامبيا و2 من مالي) إلى ميناء الصيد البحري بولاية "صفاقس" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.


تونس

الهجرة غير الشرعية

البحرية التونسية

صفاقس

سواحل صفاقس

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