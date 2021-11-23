قوات البحرية التونسية تنقذ 22 مهاجرا غير شرعى قرب سواحل صفاقس

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تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي بينهم 5 سيدات و3 أطفال من جنسيات أفريقية مختلفة بينما كانوا على متن قارب قرب سواحل ولاية "صفاقس".



وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 3 و35 عاما، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل بلدة "سيدي منصور" بولاية "صفاقس" خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.



وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين (4 من كوت ديفوار و10 من غينيا و6 من زامبيا و2 من مالي) إلى ميناء الصيد البحري بولاية "صفاقس" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.