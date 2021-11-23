قافلة طبية مجانية للكشف على الرياضيين بالأندية ومراكز الشباب وأهالى مطروح

تنظم الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية مجانية للكشف على الرياضيين بالأندية ومراكز الشباب وكذلك أهالى مطروح لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 26-28 نوفمير الجارى، وذلك بقاعة نزل الشباب أمام مستشفى مطروح.
وأوضح خالد عبدالحميد مديرعام الشباب والرياضة بمطروح أن القافلة الطبية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة متوفر بها التخصصات الآتية ( باطنة – عظام – رمد – أطفال – نساء – تحاليل ) مشيراً إلى أن أعمال القافلة تبدء يوم الجمعة 26/11/2021 من الساعة 4 مساءاً إلى 9 مساءا، ويوم السبت 27/11/2021 من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهراً ومن الساعة 5 مساءاً إلى 9 مساءاً، ويوم الأحد 28/11/2021 من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهراً.
بينما وجه محافظ مطروح بتيسير أعمال القافلة والإعلان عنها لتحقيق أقصى إستفادة منها لأهالى مطروح موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على التعاون الدائم مع المحافظة لخدمة أهالى مطروح.
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