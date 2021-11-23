اليوم السابع
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غلق 3 مراكز دروس الخصوصية بالدقى وقطع المرافق

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:46 ص
غلق 3 مراكز دروس الخصوصية بالدقى وقطع المرافق جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى بالجيزة، حملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بحملة على السناتر التعليمية الغير مرخصة، أسفرت عن ضبط 3 مراكز تعليمية فى العقار 108 شارع التحرير وآخر فى العقار رقم 2 فى نفس الشارع وسنتر أخر فى شارع جابر إبن حيان وادارتهم فى شقق سكنية ودون مراعاه التدابير الاحترازية، وتم إيقاف الأعمال ورفع الأدوات المستخدمة فى المخالفة، وجارى إتخاذ باقى الإجراءات القانونية من قطع المرافق والغلق والتشميع.

وفى السياق ضبط حى شمال الجيزة، 2 سنتر تعليمى، حيث تم شن حملة بقطاع المنيرة الشرقية شملت شوارع " العامل الأول بمنطقة أرض الجمعية والغيط والتى أسفرت عن ضبط 2 سنتر دروس خصوصية يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما شن حى الدقى بالجيزة، حملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، استهدفت رفع الإشغالات، وأسفرت عن رفع الاشغالات بشارع إيران والدقى والتحرير، وتم رفع 168 اشغال وتم ضبط 16 شيشة، وتم مراجعة تراخيص المحلات مع التوعية المستمرة بالتدابير الاحترازية وأهمية الالتزام بها للمحافظة على الصحة العامة.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


الدقى

الجيزة

الدروس الخصوصية

اخبار الجيزه

تعليم الجيزة

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