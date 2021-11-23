"طالبان" تمنع استخدام المنشار الكهربائى فى قطع الأشجار لمكافحة إزالة الغابات

كتب وكالات

قررت حكومة "طالبان" فى أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام المنشار الكهربائى فى قطع الأشجار، جاء ذلك فى بيان نشره المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر" عقب اجتماع لمجلس الوزراء لـ"الإمارة الإسلامية" برئاسة رئيس الحكومة الملا محمد حسن أخوند.

وذكر البيان، بحسب "روسيا اليوم"، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رؤية وخطة عمل للجنة المعنية بمكافحة إزالة الغابات وكلف وفد بالسفر إلى الولايات المعنية لبدء تنفيذ إجراءات عملية ومنع إزالة الغابات.

وأضاف البيان أنه تم حظر استخدام المناشير الكهربائية فى قطع الأشجار بالغابات، تحت طائلة العقاب.