اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:11 م
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ضبط 19 وحدة صوت كبيرة بموتوسيكلات دليفرى المطاعم فى الزقازيق تسبب ضوضاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:24 م
ضبط 19 وحدة صوت كبيرة بموتوسيكلات دليفرى المطاعم فى الزقازيق تسبب ضوضاء ضبط 19 وحدة صوت كبيرة بموتوسيكلات دليفري المطاعم بمدينة الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت محافظة الشرقية ،ضبط 19 وحدة صوت كبيرة بموتوسيكلات دليفرى المطاعم في الزقازيق تسبب ضوضاء.

جاء ذلك عقب تكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ، و محمد الأباصيري رئيس حي ثان بتنفيذ حمله مكبرة لضبط سائقي موتوسيكلات الدليفري والتي يقوم أصحابها بتركيب أو تشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم أثناء السير بشوارع المدينة وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وشدد المحافظ، فى بيان له، على ضرورة إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام آلات الصوت المرتفعة والمزعجة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان لتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي موتوسيكلات الدليفري المستخدمة لوحدات الصوت المزعجة واتخاذ اللازم حيالهم. ومن جانبه أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أن فرق العمل المشكلة تمكنت من ضبط 19 موتوسيكل دليفري يقوم أصحابها بتشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم ، وتم التحفظ عليها ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.


الشرقيه

محافظ الشرقيه

محافظه الشرقيه

مكبرات الصوت

موتوسيكلات الدليفري

الزقازيق

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