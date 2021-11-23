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زى النهاردة.. الجنايات تستمع للدفاع بمحاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:16 م
زى النهاردة.. الجنايات تستمع للدفاع بمحاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة منذ عامين، وتحديدا يوم 23 نوفمبر 2019، استمعت الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وخلال الجلسة تمسك الدفاع الحاضر مع أحد المتهمين ببراءة موكله  لشيوع الاتهام وتواجد موكله فى مكان الاحداث تواجدا عرضيا.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 


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