زعيم الحزب الديموقراطى الجديد بكندا ينفى وجود صفقة لتشكيل حكومة ائتلافية

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قال زعيم الحزب الديموقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينج إنه لا يعتزم أن يكون جزءًا من أية صفقة مع رئيس الوزراء جستن ترودو لتشكيل حكومة ائتلافية مع الليبراليين.



وأخبر سينج المراسلين مؤخرا أنه لا يوجد نقاش حول التحالف، مؤكدًا "لن يحدث ذلك بالتأكيد".



واستأنف البرلمان الفيدرالي جلساته اليوم الاثنين؛ حيث يتطلع الجميع إلى الحزب الديموقراطي الجديد باعتباره أقرب الأحزاب أيديولوجيًا إلى الحزب الليبرالي الحاكم ذو الأقلية البرلمانية. وقد تلتقي السياسات الليبرالية والحزب الديمقراطي الجديد في إطار النفع السياسي، لكنها لن تكون ديناميكية دائمة.



ويعود البرلمان لأول مرة منذ خمسة شهور ومنذ الإعلان عن الانتخابات التي جرت في 20 سبتمبر الماضي. وفاز اليبراليون بالانتخابات حيث حصلوا على 260 مقعدا، أي أقل من عشرة مقاعد عن الأغلبية المطلوبة في البرلمان. ويحتاج الحزب الليبرالي لدعم أحزاب المعارضة الأصغر لتمرير التشريعات.