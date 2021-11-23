حفظ التحقيقات فى واقعة دهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

كتب : عبد الله محمود

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر اليوم الثلاثاء، حفظ التحقيقات فى واقعة دهس الشيخ هانى الشحات خطيب مسجد الأرقم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

كانت قد قرر المستشار أيمن عبد المغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، في وقت سابق، إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس الشيخ هانى الشحات، خطيب مسجد الأرقم، وذلك بعد تنازل نجل المجنى عليه عن المحضر.

وقررت النيابة الإفراج عن السيارة المتسببة في الحادث، بعدما تبين من التحقيقات أن السيارة الملاكي التي كان يستقلها المتوفي قطعت الطريق عليها، واستمعت جهات التحقيق، لأقوال السائق المتهم، وكشف عن أنه كان يسير في الطريق المحدد له، وأن المجني عليه قطع عليه الطريق فجأة ودخل في مسار غير المحدد له.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل دهست سيارة الشيخ هاني من الخلف، مما أدى لمصرعه على الفور، وتهشم الجزء الأمامي من السيارة النقل وتم ضبط قائدها لسؤاله فى الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.