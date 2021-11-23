جامعة سوهاج تطرح نظرة تقيمية لتطور واستحداث البرامج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الورشة الثانية للبرامج الجديدة بعنوان "البرامج الجديدة نظرة تقيمية"، بقاعة المؤتمرات الصغرى بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق المنسق العام للبرامج الجديدة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة أوضح فيها أن المستقبل الآن يتجه نحو البرامج الجديدة لمواكبتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، مناشداً القائمين على البرامج التقليدية القديمة باللحاق بركب التطور ومواكبة المسارات والأنشطة التعليمية المناسبة للقرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى الإسراع بتطوير أنفسهم واستحداث برامج جديدة بأقسامهم تتوافق مع التوجه العام والعالمي.

وفي السياق نفسه، أكد عبدالخالق، أن إدارة الجامعة تسعى لإدخال حزمة جديدة من البرامج ستصل إلى 100 برنامج، شرط الاستيفاء الكامل والمراجعة الدقيقة لكل بنود اللائحة الخاصة بالبرنامج قبل الموافقة على صدورها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن هناك بعض المشكلات في اللوائح الخاصة بالبرامج الجديدة، مطالباً بضرورة توخي الدقة والحذر في مراجعة اللوائح الخاصة بها، وعدم التسرع في إصدارها، قبل استيفاء جميع جوانبها العلمية والإدارية.

وأوضح الدكتور محمد توفيق، أن الورشة الثانية تقام تحت عنوان "البرامج الجديدة للجامعة نظرة تقيمية"، مشيراً إلى أن الجامعة قطعت شوطاََ كبيراََ في استحداث البرامج الجديدة حتى وصل عددها إلى 15 برنامجا، مضيفاً أن ورشة العمل تناولت عددا من المحاور الهامة، منها الوضع الراهن للبرامج الجديدة، الجدوى الاقتصادية لبعض البرامج، جودة البرامج وتميزها، اللوائح المالية للبرامج الجديدة، الأنشطة الطلابية للبرامج الجديدة، وإدارة البرامج.

جدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت جانبا كبيرا من النقاشات والمقترحات للخروج بتوصيات نهائية تصب في مصلحة الطلاب وتحسن من بيئة العمل.

























