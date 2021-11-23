"جامعة بنها" تطعم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا بالإدارة الطبية، ومركز الاختبارات الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية، وذلك في إطار حرص الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على إجراءات التطعيم للطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة بالإضافة إلى النقاط المشتركة لتطعيم منسوبيها.

كما تفقد الدكتور تامر سمير، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات والتي تجري على فترتين حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.