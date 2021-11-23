توقيع اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح مشاريع للبنية التحتية بفلسطين

كتب أحمد جمعة

برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، وقعت اتفاقية بين بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح تنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية فى القرى والبلدات والتجمعات والمدن الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء فى مكتبه بمدينة رام الله – بحسب وكالة وفا - إن "هذه الاتفاقية مخصصة لمساعدة الشعب الفلسطينى من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى عدد من القرى والبلدات والتجمعات والمدن لتنفيذ مشاريع صغيرة للبنية التحتية تغطي مختلف الجوانب، سواء كان ذلك فى التعليم والصحة والطرق والبيئة والطرق الزراعية وغيره، وبالمجمل ستلبي احتياج الأولويات التي تراها المناطق المستهدفة".

وقدم اشتية الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا ولدافعي الضرائب فيها والحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على روح الشراكة فى العديد من القضايا التي تشكل أولوية لشعبنا. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "هذه المشاريع تشكل رافعة للاقتصاد من أجل تعزيز صمود أهلنا، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وإنجاز الهدف السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".