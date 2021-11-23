اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:10 م
أكرم القصاص
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توقعات بتجاوز وفيات كورونا فى أوروبا حاجز مليونى شخص بحلول مارس المقبل

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:02 م
توقعات بتجاوز وفيات كورونا فى أوروبا حاجز مليونى شخص بحلول مارس المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف أ ش أ

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من أنه من المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى أوروبا مليونى شخص بحلول مارس 2022، موضحة أنه فى ظل الاتجاهات الحالية، ستصل الوفيات التراكمية المبلغ عنها إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول الربيع.

 

وذكرت المنظمة - فى بيان نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن أوروبا لا تزال "تحت حصار قوي" للوباء، حيث ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى ما يقرب من 4200 فى اليوم - ضعف الرقم فى نهاية سبتمبر الماضي.

 

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات المُبلغ عنها بسبب (كوفيد-19) تجاوز 1.5 مليون فى 53 دولة فى المنطقة، والفيروس هو السبب الأول للوفاة فى جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن يكون هناك "ضغط مرتفع أو شديد على أسرة المستشفيات فى 25 دولة، وفى وحدات العناية المركزة فى 49 من أصل 53 دولة من الآن وحتى مارس 2022".

 


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منظمة الصحة العالمية

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