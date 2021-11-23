توقعات بتجاوز وفيات كورونا فى أوروبا حاجز مليونى شخص بحلول مارس المقبل

جنيف أ ش أ

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أنه من المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى أوروبا مليونى شخص بحلول مارس 2022، موضحة أنه فى ظل الاتجاهات الحالية، ستصل الوفيات التراكمية المبلغ عنها إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول الربيع.

وذكرت المنظمة - فى بيان نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن أوروبا لا تزال "تحت حصار قوي" للوباء، حيث ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى ما يقرب من 4200 فى اليوم - ضعف الرقم فى نهاية سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات المُبلغ عنها بسبب (كوفيد-19) تجاوز 1.5 مليون فى 53 دولة فى المنطقة، والفيروس هو السبب الأول للوفاة فى جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع أن يكون هناك "ضغط مرتفع أو شديد على أسرة المستشفيات فى 25 دولة، وفى وحدات العناية المركزة فى 49 من أصل 53 دولة من الآن وحتى مارس 2022".