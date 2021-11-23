تقرير: الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات تعد محركا للنمو فى إيطاليا

فاطمة شوقى

أظهرت إحصائية أجراها المعهد الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في إيطاليا عززت مساهمتها الإيجابية في نمو نظام الإنتاج الإيطالي خلال عام 2019، بينما تعمل الشركات الإيطالية متعددة الجنسيات على استقرار آفاق الانفتاح والتكامل الدوليين.

وأوضح التقرير أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في إيطاليا تنشط من خلال 15.779 شركة تابعة لها، وأنه مقارنة بعام 2018، شهد عدد الموظفين فيها نمواً بأكثر من 64 ألف شخص (بنسبة 4.4%)، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ونوه التقرير بحدوث دوران اقتصادي لما يقرب الـ30 مليار يورو (بنسبة 5.0%) إلى جانب قيمة مضافة بحوالي 10 مليار (+ 7.6%)، وإنفاق في مجال البحث والتطوير بأكثر من نصف مليار يورو، أي بنسبة 14.7%.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود عدد محدود من الشركات، المفترض أنها وحدات قانونية، والتي تساوي 0.4% من إجمالي الشركات الإيطالية، فإن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات تساهم بشكل كبير في المجاميع الاقتصادية الوطنية الرئيسية للصناعة والخدمات بنسبة 8.7% من الموظفين (بزيادة بـ0.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018).