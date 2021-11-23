تقارير إعلامية: واشنطن ترسل 3 سفن حربية بالقرب من إثيوبيا

كتب سمير حسنى

ذكرت تقارير إعلامية، أن واشنطن أرسلت 3 سفن حربية بالقرب من إثيوبيا لمساعدة السفارة الأمريكية إذا تدهور الوضع هناك.، بحسب قناة اكسترا نيوز، حيث تشهد البلاد صراعا مسلحا تحول إلى حرب دامية امتدت رحاها عاما كاملا، فى إقليم تيجراى الإثيوبى الشمالى، خلفت هزيمة كبرى وخسائر فادحة للحكومة الإثيوبية والمئات من الضحايا، فضلا عن آلاف النازحين، وخلق معاناة كبيرة لأهالى الإقليم ومجاعة كبرى.

وفى وقت سابق، حذر الاتحاد الإفريقى من أن النزاع فى إثيوبيا من من شأنه تقويض الاتحاد والقارة. وأدان الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدى فى رسالة نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبى دمقى مكونن، استخدام القوة فى الصراع الدائر. وأدان الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدى فى رسالة نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبى دمقى مكونن، استخدام القوة فى الصراع الدائر.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو تأكيد بلاده أهمية عمل جميع الأطراف فى إثيوبيا نحو حل سياسى وحوار وطنى شامل لإيصال النزاع إلى حل سلمى.

وأكد رئيس الوزراء ترودو مجددا على التزام كندا القوى والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمى للصراع، ودفع المفاوضات التى تقودها إفريقيا إلى الأمام، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندى.

واندلع القتال قبل عام، نوفمبر 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيجراى المسيطرة على الإقليم والحكومة الفيدرالية (الجيش الإثيوبى)، واستولت قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية الحكومية بسرعة على العديد من المدن الرئيسية فى تيجراى، بما فى ذلك ميكيلى العاصمة.