تعليم المنوفية يحرز الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية للدراجات ببورسعيد

المنوفية - محمد فتحى

أحرزت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للدراجات والجري لطلاب مدارس التربية الفكرية على مستوى الجمهورية.

جاءت فعاليات البطولة بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة أبطال التحدي بمدارس التربية الفكرية بالمنوفية وهم : الطالب ياسين محمد ربيع ، مدرسة التربية الفكرية بإدارة بركة السبع التعليمية ،الطالب أحمد رمضان ، مدرسة التربية الفكرية بإدارة شبين الكوم التعليمية ، الطالب عبد الرحمن شرف ،مدرسة التربية الفكرية بإدارة سرس الليان التعليمية.

ومن جانبه قدم هاني عنتر مدير المديرية الشكر والتقدير لأبطال التحدي أعضاء فريق التربية الفكرية الذين أحرزوا كأس المركز الثالث على مستوى الجمهورية متمنيا لهم تكرار هذا الإنجاز في مسابقات أخرى بمراكز أكثر تألقا كما وجه الشكر للمعلمين المشرفين على تدريب الفريق ورعايتهم لهم.