تحقيقات النيابة: لصا المنازل بمنشأة ناصر يعتمدان على أسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطلين المتهمان بسرقة مسكن أحد الأشخاص، لهم معلومات جنائية، واعتادا ارتكاب مثل تلك الجرائم بأسلوب "كسر الباب" في منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب".. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.