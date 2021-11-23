تحرير 35 محضر متنوع ورفع 225 حالة إشغال طريق وضبط 25 محل تجارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع- 112مخالفة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بكفر الدوار عبارة عن فروشات، كراسي، ولافتات بنطاق عدة شوارع ( أحمد عرابي، مدخل المدينة، الجيش، الجمهورية، والحدائق) كما تم مصادرة 22 شيشة.

- 60 حالة اشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك بالدلنجات عبارة عن شمسيات وكراسى وموازين-53 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 23 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية الفرع الإقليمى بالبحيرة وهيئة سلامة الغذاء بالبحيرة ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بعمل حملة رقابية مكبرة أسفرت عن :-

* المرور على 7 معارض لبيع السيارات وتحرير 2 محاضر لمعرض سيارات مخالفه للقانون 181 لسنه 2018 لعدم الاعلان عن أسعار السيارات والمواصفات الخاصه بالسيارات.

*قطاع حمايه المستهلك :-

- تحرير 5 محاضر لمحلات لبيع المشغولات الذهبية لعدم وجود دفاتر ضريبيه تقدم لجمهور المستهلكين.

* قطاع مراقبة الأغذية :-

تم المرور على 11 منشأة وأسفر المرور عن سحب 12 عينة لإرسالها للمعامل بدمنهور لفحصها، إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لغلق 3 منشآت لعدم وجود رخص، تحرير 12 محضر جنح صحية وإعدام 13 كجم مواد غذائية.

*قطاع هيئة سلامة الغذاء :-

- تم التفتيش على أربع منشأت غذائية مختلفة الأنشطة، ومدرستين حكوميتين بنطاق المركز ، لمتابعة تنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجارى إتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

*قطاع الإشغالات والبيئة والإجراءات الاحترازية :-

- ضبط 37 شيشة ببعض المقاهى

- ضبط 25 محل تجارى مختلف الأنشطة تدار بدون تراخيص وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

- تحرير 8 إنذارات خاصة بشئون البيئة لـ 8 منشآت مختلفة الأنشطة بتلافى السلبيات خلال مدة قانونية وسوف يعاد المرور عليها للتأكد من تلافى تلك السلبيات من عدمه.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .