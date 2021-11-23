تجديد حبس المتهم بقتل ابنيه حرقا بعد توثيقهما لسوء سلوكهما بالشرقية 15 يوما

الشرقية: فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح بالشرقية، تجديد حبس "عربجى" 47 عاما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنيه حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، حيث وجهت النيابة العامة له، بمعرفة أحمد قرطام، وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تهمة القتل العمد له.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دائرة المركز ومصرع شقيقان دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ا ش " 17 عاما وشقيقه" ش " 14 عاما متوفيان نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 40963 جنح منيا القمح لسنة 2021.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الأب 47 عاما عربجى، كان قد قام بتوثيق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له ومساء اليوم، فوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار! النيابة العامة.