اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
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بيلاروسيا توصى "الصحة العالمية" باتخاذ تدابير لضمان حل سريع للأزمة على الحدود

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:02 م
بيلاروسيا توصى "الصحة العالمية" باتخاذ تدابير لضمان حل سريع للأزمة على الحدود منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أوصت بيلاروسيا منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير لضمان حل سريع للأزمة على الحدود مع بولندا.
 
وجاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء في تصريح نائب رئيس الوزراء البيلاروسي إيجور بتريشينكو لوسائل الإعلام قبل اجتماعه مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا هانز كلوج اليوم الثلاثاء. 
 
وقال بتريشينك عقدنا اجتماعًا مع كلوج قبل شهر في إطار مجلس التعاون للرعاية الصحية. وكانت أزمة كوفيد قضية ملتهبة في ذلك الوقت ولا تزال على جدول الأعمال.
 
وأضاف ومع ذلك، هناك أيضًا مشكلة أخرى تم طرحها من الخارج، مؤكدا أن بيلاروسيا لم تشرع في خلق هذه المشكلة ولم تساهم في الوضع على الحدود.
 
وأوضح نائب رئيس الوزراء البيلاروسي أن الأمر يتعلق باللاجئين الذين يرغبون في دخول الاتحاد الأوروبي، لكن لا يُسمح لهم بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل، بما في ذلك عن طريق القوة. 
 
وقال إيجور بتريشينكو إن منظمة الصحة العالمية تضمن في إطار ولايتها توفير وتعزيز الرعاية الطبية لهذه الفئة من الناس.

منظمة الصحة العالمية

بيلاروسيا

بولندا

الاتحاد الأوروبي

كورونا

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