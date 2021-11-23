بعد انتهاء نوه المكنسة.. سطوع الشمس وسيولة مرورية بشارع أبو قير.. لايف وصور

الإسكندرية: أسماء على بدر

شهدت شوارع الإسكندرية سيولة مرورية بعد إزالة تراكمات الأمطار سطوح للشمس عقب انتهاء نوه المكنسة التي ضربت محافظة الإسكندرية وتسببت فى تعطيل حركة المرور لغزاره الأمطار.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.



سيولة مرورية في الإسكندرية