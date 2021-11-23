اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:08 م
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ لعطل مفاجئ بالخط الرئيسى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:57 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ لعطل مفاجئ بالخط الرئيسى قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس أحمد وزيرى رئيس المدينة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ نظرا لحدوث عطل مفاجئ لخط المياه الرئيسى المغذى للمدينة، موضحا أنه جرى الدفع بفرق الصيانة لإصلاح العطل.

وأوضح مجلس المدينة في بيان له، أنه فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة جاهزية أطقم الطوارئ للتعامل الفوري، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمتابعة أعمال صيانة عطل مفاجئ لخط المياه الرئيسى المغذى لمدينة طوخ، مما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة طوخ وجارى الإصلاح.

وتابع مجلس المدينة، أنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد بالخطوط فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، مناشدة المواطنين بعدم الاستعمال الفورى للمياه إلا بعد التأكد من صلاحيتها وانتهاء رواسب أعمال الإصلاح.

 

 


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