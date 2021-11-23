انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية لمناقشة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

كتب أحمد جمعة

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لمناقشة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

أعلن ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" منذ أسبوعين أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى.

وأكد ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5" – بحسب صحيفة المرصد الليبية - أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم ومراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء تلبية لطلب من فرنسا كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذى تم الاتفاق عليه، تحفيزا لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

إلى ذلك، شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي احتضنته العاصمة الفرنسية مؤخرا، بحضور عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، لحشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها في موعدها المُحدد والتزام كافة القوى بنتائجها.