اليوم السابع: مبادرة مصرية للتكامل الصناعى الإقليمى بين دول "الكوميسا"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مبادرة مصر للتكامل الصناعى اللقليمى بين دول "الكوميسا" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد أن مصر ستعمل بكل جهد لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب الدول الأعضاء، إضافة إلى إطلاق الحكومة حملة للتوعية بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا، ونفى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع.





واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



الرئيس السيسى يحدد أهم مالمح رؤية رئاسة مصر للتجمع.. ويعلن: مبادرة مصرية للتكامل الصناعى الإقليمى بين دول "الكوميسا".. الرئيس أمام القمة 21 لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية: نستهدف زيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع فى الكوميسا".. ودراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية

الرئيس السيسي: مصر ستعمل بكل جهد لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب الدول الأعضاء.. نسعى دائما لتنمية التجارة البينية والانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم.. ومصر ستعمل على نقل خبراتها فى قطاع الكهرباء





الحكومة تطلق حملة للتوعية بحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا.. مدبولى: نعكف على بلورة استراتيجية تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص فى المرحلة المقبلة.. ومصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصالح الاقتصادى بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى



لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على عقارات القرى والنجوع.. مجلس الوزراء: يقتصر تطبيقها فقط فى المدن والحضر ويلتزم بسدادها البائع الأخير





المصريون أصحاء فى الجمهورية الجديدة.. المبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز صحة المصريين.. إجراء 5.1 مليون عملية جراحية و2.1 مليون جلسة غسيل كلوى



إيديكس 2021 ..على أرض مصر.. انطلاق معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية 29 نوفمبر