النيابة تتسلم التقرير الطبى لمصابى حريق "مستشفى العجوزة" وتستعلم عن اشترطات السلامة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة الحريق الذى أندلع داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة العجوزة، حيث استعلمت عن مدى التزام المستشفى بشروط السلامة والأمان، والإجراءات المتبعة فى حالة الطوارئ، كنشوب حريق، وطلبت تقرير وافً من المستشفى عن ذلك.

وتسلمت جهات التحقيق التقرير الطبى لاثنين من المرضي أصيبا فى الحادث، وتبين إصابتهم بحروق فى مناطق متفرقة من الجسد، فضلًا عن تعرضهما للاختناق من جراء أبخرة الدخان السامة التى تصاعدت جراء الحريق.

ومن جانبه يواصل رجال المعمل الجنائى جهودهم، فى فحص الآدلة الجنائية التى تم جمعها من موقع الحريق، لتحديد أسباب اشتعال وانتشار النيران. واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين ومسؤلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة العجوزة، حول الحريق الذى أندلع داخل المستشفى والذين أفادوا أنهم أثناء قيامهم بمهام عملهم، فوجئوا باشتعال النيران داخل أحد الأقسام الطبية، ومحاصرة النيران لعدد من المرضى.

وتابعوا فى أقوالهم أمام جهات التحقيق، أنهم حاولوا الاستعانة بطفايات الحريق، للسيطرة على النيران، إلا أنها انتشرت بسرعة كبيرة، وحال دون إمكانية السيطرة عليها، فى ذلك الوقت أبلغ مسؤلي الأمن رجال الحماية المدنية.

وأضافوا أنه بعد فترة وجيزة وصلت سيارات الإسعاف لمكان المستشفى وتمكنت من التعامل مع النيران، إلا أن الحادث أسفر عن مصرع مريض (شقيق الفنانة تيسير فهمى)، ومريضة تحمل جنسية دولة أجنبية، وإصابة 2 أخرين. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.