كتب آسر أحمد

اثنت الملكة رانيا العبدالله، زوجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، على استقبالهما فى دولة الامارات العربية، بعد وصولهم اليوم، ونشرت صورة من لحظة الاستقبال عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "ما بين حفاوة استقبال ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودفء وانسانية الغاليه ام الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، كل زيارة إلى أبو ظبي تحمل عبقاً مميزاً من الطيب والمحبة".

ووصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه كان في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله والملكة رانيا لدى وصولهما مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. كما كان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.

بوست الملكة رانيا العبدالله