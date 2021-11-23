أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أن الأزمة على الحدود بين بولندا وبيلاروس ليست متعلقة بالمهاجرين فقط، بل تمثل تهديدًا لدول الاتحاد الأوربى بأكملها.
وأكدت رئيسة المفوضية - خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وفقًا لموقع البرلمان الأوروبى - ضرورة العمل مع منظمات الأمم المتحدة لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود إلى بلدانهم، بجانب حشد 3.5 مليون يورو لتسهيل عودتهم.
بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، ديناميات أسعار الطاقة، والوضع في أوكرانيا.
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