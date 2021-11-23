اليوم السابع
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المستشار هشام جعفر: النيابة شكلت فرقا لتفتيش دور رعاية الأطفال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:00 م
المستشار هشام جعفر: النيابة شكلت فرقا لتفتيش دور رعاية الأطفال دار رعاية اطفال - ارشيفية
كتب أمين صالح

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أكد المستشار هشام جعفر المحامي العام الأول في مكتب النائب العام ومسئول مكتب حقوق الطفل، أنه يتم تلقي البلاغات من خلال عدد من الوسائل منها خط الأمومة والطفل وكذلك أي نيابة في مصر، ونتعامل مع العديد من الحالات الخاصة بالأطفال.
 
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلي للاعلام بأحد الفنادق الشهيرة تحت عنوان حقوق الطفل وتأثير الاعلام.
 
أضاف جعفر: نتعامل مع العديد من الظواهر منها العنف ضد الطفل منها عنف أسرى بداعي التدريب، كما أن هناك بعض الوقائع منها تقييد طفل بسلسلة ويمكث لعدة ساعات أو أكثر وقد يكون البلاغ من قبل الجيران ثم تحقق فيها النيابة.
 
ولفت إلى أن من أهم البلاغات مثلا عقوبة الختان، وقد لا يتم الإبلاغ عنها بسهولة، والظاهرة الثانية زواج القاصرات، وهناك بعض الأهالي يرون أنه من العيب أن تصل البنت لسن 14 عاما  دون زواج وهنا نحتاج للفت الانتباه حول هذه الظاهرة ويجب أن تساعدنا وسائل الاعلام.
 
وأكد جعفر، أن النيابة العامة تتصدي أيضا لجريمة التنمر، فبالأمس تم حبس شخص تنمر علي عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات العامة.
 
وأشار إلي النيابة تكون فرق عمل لتفتيش دور الرعاية الخاصة بالأطفال، ونتعرف علي المشاكل التي تواجهه وحقيقة الأمر، أنه حينما قمنا بهذا الدور اكتشفنا وقائع جنائية كثيرة مثل هتك العرض والعنف، واذا لم نجد جرائم نكتشف أن بعض القائمين علي هذه الدور يقومون بتخزين مستلزمات الأطفال ولا يوزعونها عليهم.
 
وأكد أننا نحتاج مساعدة الإعلام في التوعية بمثل هذه الجرائم، خاصة وأن طريقة التناول لهذه الجرائم مهم جدا في ظل الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر.
 
 

حقوق الاطفال

التنمر

الختان

النيابه العامه

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