القبض على عاطل بحوزته تماثيل يشتبه فى أثريتها بمنطقة الساحل

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط قطع يشتبه فى أثريتها بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بعرض قطع أثرية للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بسكنه و بحوزته (عدد 3 تماثيل - عدد 3 أقنعة " قماش –خشبى" –جزء من تابوت خشبى مدون علية نقوش فرعونية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

قال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.