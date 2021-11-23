العراق والسويد يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وستوكهولم، فضلاً عن مناقشة الدور العراقي الإقليمي والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وكيفية المضي في تنفيذها.



وذكرت رئاسة الوزراء العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن ذلك جاء لدى استقبال الكاظمي وزيرة خارجية السويد، والوفد المرافق لها.



وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد بحث ملف الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها فضلاً عن دعم المناطق المحررة.



وأكد الكاظمي ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجال الأمني والحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك في مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق.



بدورها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن تطلع بلادها للمزيد من التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف المجالات.