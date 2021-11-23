الشهود يكشفون تفاصيل جديدة حول حريق "مستشفى العجوزة"

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال عدد من العاملين ومسؤلى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة العجوزة، حول الحريق الذى اندلع داخل المستشفى والذين أفادوا أنهم أثناء قيامهم بمهام عملهم، فوجئوا باشتعال النيران داخل أحد الأقسام الطبية، ومحاصرة النيران لعدد من المرضى.

وتابعوا فى أقوالهم أمام جهات التحقيق، أنهم حاولوا الاستعانة بطفايات الحريق، للسيطرة على النيران، إلا أنها انتشرت بسرعة كبيرة، وحال دون إمكانية السيطرة عليها، فى ذلك الوقت أبلغ مسؤلي الأمن رجال الحماية المدنية.

وأضافوا أنه بعد فترة وجيزة وصلت سيارات الإسعاف لمكان المستشفى وتمكنت من التعامل مع النيران، إلا أن الحادث أسفر عن مصرع مريض (شقيق الفنانة تيسير فهمى)، ومريضة، وإصابة 2 أخرين.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ووضعت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى، ومن تلك الإجراءات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت. 8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.