السجن 5 سنوات لعامل زراعى ونجله فى تهمة ضرب أفضى إلى موت بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد ابوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، حضوريًا، بمعاقبة عامل زراعي ونجله، يقيمان بمركز الحامول، بالسجن 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في إدانتهما بقتل شخص، مستخدمين عصا وسيخ حديدي، بينما قضت المحكمة ببراءة سيدتين في نفس القضية.

وجاء الحكم في أحداث القضية رقم 9908 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1316 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، وشهدت الجلسة موافقة المحكمة على طلب دفاع المتهمين بتعديل القيد، والوصف في القضية، من قتل عمد، إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك وفق أوراق، ومجريات القضية



تعود التفاصيل إلى يوم 30 / 1 / 2021، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما أتُهم كل من "السيد.أ.ا.ع"، 36 سنة، عامل زراعي، ويقيم بقرية الخاشعة التابعة لمركز الحامول، ونجله "أحمد"، 18 سنة، عامل زراعي، ويقيم بمدينة بلطيم، و"شربات.ا.م.ع.ا"، 38 سنة، و"ولاء.ع.ف.ك.ح"، 18 سنة، بقتلهم "نادر.ع.إ.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار.



وتبين من أوراق القضية، أن المتهمين الأربعة عندما شاهدوا المجني عليه، قيدتا السيدتين المتهمتين الثالثة، والرابعة، حركة يده، وضربه بالأيدي فكال له المتهمين الأول، والثاني عدة ضربات بالأدوات التي استخدموها في الواقعة عبارة عن عصا، وسيخ حديدي، قاصدين من ذلك قتله.​