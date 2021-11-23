اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن 5 سنوات لعامل زراعى ونجله فى تهمة ضرب أفضى إلى موت بكفر الشيخ

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:36 م
السجن 5 سنوات لعامل زراعى ونجله فى تهمة ضرب أفضى إلى موت بكفر الشيخ محكمة كفر الشيخ- صورة ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد ابوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، حضوريًا، بمعاقبة عامل زراعي ونجله، يقيمان بمركز الحامول، بالسجن 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في إدانتهما بقتل شخص، مستخدمين عصا وسيخ حديدي، بينما قضت المحكمة ببراءة سيدتين في نفس القضية.

وجاء الحكم في أحداث القضية رقم 9908 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1316 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، وشهدت الجلسة موافقة المحكمة على طلب دفاع المتهمين بتعديل القيد، والوصف في القضية، من قتل عمد، إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك وفق أوراق، ومجريات القضية

تعود التفاصيل إلى يوم 30 / 1 / 2021، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما أتُهم كل من "السيد.أ.ا.ع"، 36 سنة، عامل زراعي، ويقيم بقرية الخاشعة التابعة لمركز الحامول، ونجله "أحمد"، 18 سنة، عامل زراعي، ويقيم بمدينة بلطيم، و"شربات.ا.م.ع.ا"، 38 سنة، و"ولاء.ع.ف.ك.ح"، 18 سنة، بقتلهم  "نادر.ع.إ.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهمين الأربعة عندما شاهدوا المجني عليه، قيدتا السيدتين المتهمتين الثالثة، والرابعة، حركة يده، وضربه بالأيدي فكال له المتهمين الأول، والثاني عدة ضربات بالأدوات التي استخدموها في الواقعة عبارة عن عصا، وسيخ حديدي، قاصدين من ذلك قتله.​
 
محكمة كفر الشيخ - صورة ارشيفية
محكمة كفر الشيخ - صورة ارشيفية

 


كفر الشيخ

محكمة كفر الشيخ نيابة كفر الشيخ

جريمة قتل

عامل زراعي

جنايات كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. تشكيل الدوائر الجنائية فى محكمة كفر الشيخ

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:17 م

قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م

تأجيل النزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعى إلى 4 أبريل بمحكمة كفر الشيخ.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 03:41 م

رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية يعلن بدء عمل نظام الفيديو كونفرانس لتجديد حبس المتهمين

الإثنين، 01 فبراير 2021 05:10 م

وزير العدل يفتتح أعمال تطوير محكمة كفر الشيخ جزئيا بمحكمة الحامول

السبت، 05 ديسمبر 2020 12:32 م

محكمة كفر الشيخ تنظر تجديد حبس صاحبة الـ73 فيديو إباحى

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:17 ص

محكمة كفر الشيخ تنتظر تقرير خبراء التليفزيون لصاحبة الـ73 "فيديو إباحى"

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:04 م

المتهمة بجريمة الزنا تصل محكمة كفر الشيخ رفقة تحريات المباحث

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 12:14 م

التفاصيل الكاملة للقبض على سيدة فى محكمة كفر الشيخ متهمة بالزنا فى 73 فيديو إباحى و135 مكالمة صوتية..التحقيقات تكشف اتهام الزوج لزوجته بالجريمة منذ عام وتنازل..والسيدة تتهم زوجها وشقيقه بإجهاضها.. والنيابة تحقق

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 05:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة