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الرئيس السيسي: مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 م
الرئيس السيسي: مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بالكوميسا ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادى فى قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، وهى على أتم استعداد للتعاون مع الدول الشقيقة بالكوميسا لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات أخذا بالاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم، لضمان تعزيز التجارة البينية وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة الكوميسا المنعقد بالعاصمة الإدارية: ستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفى مقدمتها مشروع القاهرة كيب تاون والذى يمر باغلب دول إقليم دول الكوميسا، متابعا: "كما ستسعى مصر الى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا كأحد المشاريع المطروحة والطموحة لتسهل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء لتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء بشان عجز الطاقة".

 


الكوميسا

قمة الكوميسا

السوق المشتركة الافريقية

العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي

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