الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الكوميسا من رئيس مدغشقر

كتب ـ هشام عبد الجليل

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الرئاسة الدورية لتجمع قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا"، خلال انعقاد القمة اليوم، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وسلم رئيس دولة مدغشقر، أندريه راجولينا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئاسة الدورية للتجمع، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.