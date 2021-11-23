الرئيس السيسى: الإقليم الأفريقى يعانى من الآثار السلبية لجائحة كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة لقمة الكوميسا فى يوليو 2018 في العاصمة الزامبية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاد في يناير 2021، وصاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات سواء لدول الاقليم والعالم اجمع بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كملته في الجلسة الأولى لقمة "الكوميسا": على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى القاري والدولي والإقليمي لمواجهة هذه الجائحة إلا أن الإقليم مازال يعانى من اثرها السلبية وتتسم وتيرة التعافى منها بالبطء، متابعا: "هو الأمر الذى يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعاين علينا ومعاها تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات وما يجسده عنون القمة: "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاستراتيجي".