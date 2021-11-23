الرئيس التنفيذى لـ"دار اليوم" يزور اليوم السابع ويطلع على صالة التحرير وتجربة التليفزيون الديجيتال

قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع

قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع

قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع

جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية

جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية

جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير

جانب من الجولة فى ستوديو اليوم السابع

جانب من الجولة فى ستوديو اليوم السابع



جانب من الجولة فى ستوديو اليوم السابع



أكرم القصاص يستقبل وفد مؤسسة دار اليوم السعودية