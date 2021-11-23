الرئيس التنفيذى لـ"دار اليوم" يزور اليوم السابع ويطلع على صالة التحرير وتجربة التليفزيون الديجيتال

زار الأستاذ نايف الجاسر الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدى رئيس تحرير صحيفة اليوم، والكاتب الصحفى أشرف ماهر مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة، الثلاثاء، مقر مؤسسة اليوم السابع، يرافقهم الكاتب الصحفى شريف عارف، وتفقد الضيوف أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.
وتعرف نايف الجاسر الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب عمر الشدى رئيس تحرير صحيفة اليوم، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، والتوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة بالمؤسسة، والتقيا قيادات التحرير، كما اطلعا على تجربة تليفزيون اليوم السابع وريادتها فى مجال تليفزيون الديجيتال، وما تتمتع به التجربة من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة لأحدث الوسائل المبتكرة فى كل مراحل العمل الصحفى.
وتعرف نايف الجاسر الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب عمر الشدى رئيس تحرير صحيفة اليوم، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، والتوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة بالمؤسسة، والتقيا قيادات التحرير، كما اطلعا على تجربة تليفزيون اليوم السابع وريادتها فى مجال تليفزيون الديجيتال، وما تتمتع به التجربة من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة لأحدث الوسائل المبتكرة فى كل مراحل العمل الصحفى.
قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع
قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع
قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية يزورون اليوم السابع
جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية
جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية
جولة ضيوف اليوم السابع من قيادات مؤسسة دار اليوم السعودية
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
رئيس تحرير اليوم السابع أكرم القصاص يصطحب الضيوف فى جولة بصالة التحرير
جانب من الجولة فى ستوديو اليوم السابع
جانب من الجولة فى ستوديو اليوم السابع
أكرم القصاص يستقبل وفد مؤسسة دار اليوم السعودية
جانب من الجولة فى صالة التحرير
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