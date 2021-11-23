اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
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الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:57 م
الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال جانب من الزيارة
تصوير دينا رومية

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زار المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدي رئيس تحرير صحيفة اليوم، اليوم الثلاثاء، مقر اليوم السابع، وتفقدا أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتعرف المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدي رئيس تحرير صحيفة اليوم، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقيا قيادات التحرير، وأشادا بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف مراحل العمل الصحفى.
 
جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (1)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (2)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (3)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (12)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (14)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (18)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (22)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (24)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (28)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (30)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (31)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (36)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (38)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (41)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (44)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (47)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (56)
 

 

جولة المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام باليوم السابع (62)
 

 

 


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