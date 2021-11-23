الرئيس التنفيذى لشركة "دار اليوم" يزور اليوم السابع ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال

زار المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدي رئيس تحرير صحيفة اليوم، اليوم الثلاثاء، مقر اليوم السابع، وتفقدا أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.
وتعرف المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدي رئيس تحرير صحيفة اليوم، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقيا قيادات التحرير، وأشادا بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف مراحل العمل الصحفى.
وتعرف المهندس نايف الجاسر الرئيس التنفيذي لشركة "دار اليوم" للإعلام، والكاتب الصحفى عمر الشدي رئيس تحرير صحيفة اليوم، خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقيا قيادات التحرير، وأشادا بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف مراحل العمل الصحفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة