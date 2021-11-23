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الخارجية: اختتام الدورة التدريبية للعناصر الشرطية بقوات حفظ السلام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:42 م
الخارجية: اختتام الدورة التدريبية للعناصر الشرطية بقوات حفظ السلام المشاركون فى الدورة التدريبية
كتب أحمد جمعة

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اختتمت أعمال دورة "الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني"، والتي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك بمشاركة 33 متدرباً من 18 دول أفريقية من الكوادر الشرطية القيادية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، الثلاثاء، إن الدورة استهدفت رفع كفاءة العناصر الشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام من خلال التركيز علي عدة محاور، أهمها التعامل مع التحديات المرتبطة بميدان العمل من طرق وعرة أو ظروف مناخية صعبة، والتعامل مع الأزمات مثل احتجاز الرهائن أو التعرض لإطلاق النيران من عناصر معادية.

وتُعدُ هذه الدورة أول أوجه التعاون بين الوكالة المصرية والمركز بموجب بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين في شهر سبتمبر الماضي.

 

 


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