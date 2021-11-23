ونقلت صحيفة كولومبو المحلية عن البحرية القول إنها بدأت مهمة إنقاذ مخصصة هذا الصباح لتحديد مكان الأشخاص المفقودين حيث نشرت ثمانية فرق إنقاذ بقوارب سريعة ومشاة بحرية وغواصين وأن العمليات جارية للبحث عن أشخاص أخرين.

وحتى الآن، انتشلت فرق الإنقاذ خمس جثث بينما تم إنقاذ 17 شخصا ونقلهم إلى المستشفى بينما قالت الشرطة إن ستة طلاب كانوا في طريقهم إلى المدارس لقوا حتفهم عندما انقلبت العبارة.

وكان حوالي 20 شخصًا على متنها وقت وقوع الحادث وعلم أن بعضهم قد سبح على الشاطئ.

وأعلنت الشرطة أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر.