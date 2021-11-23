اعتقال 129 مهاجرا غير شرعى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

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ألقت إدارة الهجرة الماليزية القبض على 129 مهاجرًا غير شرعي، في أحد المصانع بالعاصمة كوالالمبور؛ لعدم حيازتهم وثائق صالحة، وإساءة استخدام الوثائق الصادرة من إدارة الهجرة.

وقال المدير العام للهجرة خير الزايمي داود في تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الماليزية، "قمنا بفحص 134 شخًصا، وتم اعتقال 129 منهم لعدم حيازتهم أي وثائق، والبعض أساؤوا استخدام الوثائق الصادرة من الإدارة"، موضحا أنه سيتم إجراء التحقيقات بموجب المادة 6 (1) (ج) من قانون الهجرة 63/ 1959 على هؤلاء الذين ليس لديهم أي وثائق، أما الذين أساؤوا استخدام الوثائق، فسيتم إجراء التحقيقات بموجب القاعدة 39 (ب) من قوانين الهجرة لعام 1963.

وأضاف داود أن "عملية الاعتقال جرت خلال عملية مداهمة، وكان المعتقلون: 110 رجال و19 امرأة، من إندونيسيا، وميانمار، والهند وبنجلاديش، تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاًما".