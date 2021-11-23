ابتعد عن 4 أطعمة مسببة لآلام المفاصل بعد سن الخمسين

كتبت - ميرفت رشاد

نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر بسهولة على صحة جسمك، وهناك العديد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، إذا وصلت إلى مرحلة الخمسين عامًا وبدأت تعاني من بعض آلام المفاصل، فقد يكون نظامك الغذائي عاملاً في المعادلة خاصةً إذا كنت تتناول هذه الأطعمة السيئة بانتظام، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - زيوت الطبخ المكررة والدقيق:

جرب استبدال الزيوت النباتية المكررة بزيت الزيتون وزيت الأفوكادو عند الطهي لتقليل تناولك لأحماض أوميجا 6 الدهنية، إضافة المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والأنشوجة يمكن أن يخفض الالتهاب .

الزيوت المكررة ليست منتج الطهي الوحيد الذي يمكن أن يسبب الالتهاب، يمكن أن تؤثر أنواع الدقيق التي تستخدمها أيضًا على آلام المفاصل، يمكنك أيضًا البدء في مبادلة الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة مثل الأرز البري مما يقلل من ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه."

2 - السكريات المضافة:

تناول السكر المضاف مثل الحلوى والصودا والمشروبات المحلاة ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل وفقًا للأبحاث، وقد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

3 - الأطعمة المالحة:

من المعروف أن الإفراط في تناول الملح بالنسبة لبعض الأشخاص يضر بضغط الدم، ما قد لا يدركه الكثير من الناس هو أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالملح، يمكن أن يزيد من التهاب المفاصل وقد يساهم أيضًا في احتباس السوائل ، مما يؤدي إلى انخفاض نطاق الحركة في المفاصل.

4 - الأطعمة الدسمة:

إذا قللت من استخدام الدهون المشبعة ، فيمكن أن يساعدك ذلك على تحسين صحة مفاصلك بعد سن الخمسين ، استبدل الدهون المشبعة في نظامك الغذائي بالدهون غير المشبعة ، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.