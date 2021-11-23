اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:04 م
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إزالة 52 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى مركز المنيا ضمن أعمال الموجة 18

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:51 م
إزالة 52 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرى مركز المنيا ضمن أعمال الموجة 18 إزالة - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 52حالة تعدى على املاك الدوله بمساحة 1389م، وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، أن المجلس نفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى نزلة حسين وتله، مما أسفر عن إزالة 44 حالة أملاك رى، و7 طرق، وحالة على أرض زراعية، حيث تم تنفيذ الإزالات في وجود جهات الولايات المختلفة وقوات الشرطة وتم اتخاذ اللازم قانونا.


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محافظة المنبا

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