"أزهر الأقصر" يشارك فى انتخابات المكتب التنفيذى لإتحاد عام طلاب المعاهد الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

تشارك منطقة الأقصر الأزهرية تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فى فعاليات انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد عام طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك في الفترة من 20/11 حتى 25/11/2021، داخل مركز الخدمة والنشاط بميامي محافظة الأسكندرية، وذلك بتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وإشراف الأستاذ أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب .

وعقد إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، لقاءاً بأعضاء مجلس الاتحاد العام الذي يُمثل المناطق الأزهرية، أكد فيه على دور القائد الفعال ومستوى التفاعل المميز للقائد مع مرؤسيه، وما يتطلبه من التسلح بالعلم بمهارات القيادة والإدارة، من أجل تنمية الإبداع ومهارات القيادة لدى الطلاب، فالقائد الناجح دائما مبدع ومتجدد.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، إلى أن هذه الانتخابات تأتي في إطار ترسيخ قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن، وتعزيز قيم المواطنة وأسس الديمقراطية، وحرية الرأي، وقبول الآخر، وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في جو ملائم تسود فيه أجواء حرية التعبير، وفي وقت تتجه الدولة المصرية نحو تمكين الشباب للقيادة والإدارة والمناصب التنفيذية المتميزة، لذا لا بد من إتقان المهارات اللازمة في السن الصغير للطلاب من مهارات القائد الفعال والناجح، وفي ختام الفعاليات سيتم إجراء الانتخابات لتشكيل الاتحاد العام من الأمين والأمين المساعد ومقرري اللجان الخمس يعقبه حفل تنصيب الاتحاد العام الجديد.