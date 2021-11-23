اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:46 م
أكرم القصاص
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"آبل" تقاضى شركة إسرائيلية بسبب اختراق هواتف آيفون

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:30 م
"آبل" تقاضى شركة إسرائيلية بسبب اختراق هواتف آيفون هاكرز _ صورة أرشيفية
كاليفورنيا أ ش أ

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رفعت شركة "آبل" الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية تبيع برامج للوكالات الحكومية وسلطات إنفاذ القانون التى تسمح لها باختراق أجهزة آيفون iPhone وقراءة البيانات الموجودة عليها، بما فى ذلك الرسائل والاتصالات الأخرى.

 

وذكرت شبكة (سى إن بى سي) الإخبارية الأمريكية، أن بعض المنظمات الحقوقية كشفت فى وقت سابق من هذا العام أجهزة iPhone حديثة تابعة لصحفيين ومحامين فى مجال حقوق الإنسان أصيبت ببرامج ضارة لمجموعة NSO الإٍسرائيلية.

 

وأكدت شركة "آبل" اليوم الثلاثاء أن الهجمات استهدفت فقط عددا صغيرا من العملاء، وأنها ستبلغ مستخدمى iPhone الذين ربما استهدفهم البرنامج الذى تسميه FORCEDENTRY.

 


آبل

شركة إسرائيلية

هواتف آيفون

اختراق iPhone

مجموعة NSO الإٍسرائيلية

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