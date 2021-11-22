6 أنواع من السرطانات الأكثر شيوعًا عند الرجال

كتبت إيناس البنا

يعتبر شهر نوفمبر شهر التوعية الصحية للرجال، ويتم تسجيل عدد متزايد من الوفيات بين الذكور بسبب السرطان كل عام.

ووفقًا لتقرير نشره المجلس الهندي للبحوث الطبية، يمثل الذكور نسبة أعلى من جميع حالات السرطان من عام 2012 إلى عام 2019، وتم تشخيص أكثر من ثلث هؤلاء المرضى بسرطان اللسان والحنجرة والغدة الدرقية والجسم الرحمي والكلى والمثانة، وحوالي الثلث الآخر تم تشخيصهم بسرطان الرئة والبروستاتا والمثانة وسرطان الغدة الدرقية.

ووفقًا لتقرير موقع "healthsite"، نعرض أبرز أنواع السرطانات الخاصة بالرجال

سرطان الفم

سرطان الفم، هو مرض يظهر بشكل كبير بين الذكور ويمكن أن يحدث في أي جزء من الفم، بما في ذلك الشفتين وسقف أو قاع الفم واللسان وبطانة الخد الداخلية واللثة، وكلما زاد استخدام الشخص للتبغ وكلما طالت مدة استخدامه، زادت مخاطر الإصابة بالسرطان.

ويتعرض الشخص الذي يدخن علبة سجائر أو أكثر يوميًا لخطر الإصابة بهذه السرطانات مرتين على الأقل باعتباره غير مدخن، ولا يزول الخطر عند التوقف عن تعاطي التبغ.

سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا - ثاني أعلى سرطان لدى الرجال بعد السرطانات المرتبطة بالتبغ، تنمو العديد من سرطانات البروستاتا ببطء وبالتالي يصعب اكتشافها حتى يظهر المريض أعراض مثل التبول المؤلم أو المتكرر، وضعف الانتصاب، الألم المستمر في أسفل الظهر، وانخفاض السائل المنوي، على سبيل المثال لا الحصر.

سرطان المرىء

أحد أكثر أنواع السرطانات العدوانية التي يتم تجاهلها وهو أكثر شيوعًا عند الرجال مقارنة بالنساء، في المراحل المتقدمة، قد تظهر أعراض مثل صعوبة بلع الطعام الصلب، والتي عادة ما يتم تناولها باستخفاف من قبل العديد من المرضى وتحتاج إلى معالجتها على الأولوية، يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان وزن حاد يصل إلى 24 كجم / شهريًا وهو عرض نموذجي لسرطان المريء.

سرطان الكلى

سرطان الكلى هو حالة تحدث عندما تبدأ الخلايا المختارة في الكلى بالنمو دون حسيب، ونادرًا ما يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة ويمكن تجاهله بسهولة ، ما يؤدي إلى تحديد المرحلة المتأخرة وما يرتبط به من آثار ضارة على

في حالة قيام الطبيب بتشخيص الإصابة بسرطان الكلى، فقد يلزم إجراء اختبارات أخرى للتأكد مما إذا كان السرطان قد انتشر داخل الكلى أو الكلية الأخرى أو أجزاء أخرى من الجسم، اعتمادًا على مرحلة السرطان وموقعه

سرطان القولوني المستقيمي

سرطان القولون والمستقيم يتزايد بسرعة في الذكور ويؤثر على الأمعاء الغليظة أو القولون أو منطقة المستقيم، اعتمادًا على مكان وجود الخلايا السرطانية، يظهر المرض إلى حد كبير عند الرجال فوق سن الخمسين ويمكن تشخيصهم عن طريق فحص البراز بحثًا عن الدم وتنظير القولون المحتمل لتحديد مصدر النزيف.

سرطان المثانة

هذا السرطان الذي يبدأ في البطانة الداخلية للمثانة البولية ويظهر مع وجود الدم في البول، وبالتالي فإن إعطاء الناس فرصة للتعرف على المرض وإعطاء المريض احتمالية عالية للتعرف على السرطان في وقت مبكر وعلاجها بنجاح: يشمل تشخيص مثل هذه السرطانات اختبارات البول ، يليها تنظير المثانة وخزعة المثانة باستخدام طريقة التنظير الداخلي.