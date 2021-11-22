10 معلومات عن ظاهرة الأنينا والنينو وتأثيرها على مناخ الأرض بالشتاء.. اعرفها

نسمع كثيرا عن بعض الظواهر الطبيعية التى تؤثر فى مناخ الكرة الارضية، بالتوازى مع بعض التصريحات العلمية التى تشير قائلة:" هناك فرصة بنسبة 87 ٪ لاستمرار ظاهرة النينيا هذا الشتاء، وتساهم فى جعل الأجواء في النصف الشمالي من الأرض أكثر برودة من المعتاد، ومن هذه الظواهر ظاهرتين تسمى الأولى "الأنينا والثانية ظاهرة " النينو"، وهما من الظواهر المرتبطة بفصل الشتاء فما هذه الظواهر وما هو تأثيرها على كوكب الأرض.
- التذبذب الجنوبي ENSO، هو نمط مناخي متكرر، يسمى ، ويتضمن تغيرات في درجة حرارة المياه، بوسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، خلال فترات تتراوح مابين ثلاث إلى سبع أعوام ، وتكون فيه المياه السطحية فى مساحة كبيرة من المحيط الهادئ الاستوائي دافئة أو باردة بدرجة حرارة من 1 إلى 3 درجات مئوية ، مقارنة بالمعدل العادى الذى يتم القياس بها منذ عام 1991 الى 2020 .
- هذا النمط من الاحترار والتبريد المتذبذب يؤثر بشكل مباشر على توزيع سقوط الأمطار في المناطق المدارية ، و يكون له تأثير قوي على الطقس في انحاء مختلفة من العالم، و النينيو والنينيا هي المراحل القصوى لدورة ENSO ؛ بين هاتين المرحلتين هنالك مرحلة ثالثة تسمى المحايدة.
- هناك 3 حالات لدورة التذبذب الجنوبي ENSO، الأولى هي النينو والثانية هي اللانينا والثالثة هي المحايدة.
- حالة النينيو هى ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط، أو درجات حرارة سطح البحر فوق المتوسط (SST) ، في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي في إندونيسيا، وفيها يتجه هطول الأمطار إلى الانخفاض بينما يزداد سقوطة على وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، كما تكون الرياح السطحية منخفضة المستوى، ولكنها تهب عادة من الشرق إلى الغرب على طول خط الاستواء والتى تسمى"الرياح الشرقية".
- أحيانا تضعف فتبدأ في الهبوب بالاتجاه الآخر من الغرب للشرق وتسمى "الرياح الغربية"، وبشكل عام فإنه كلما ارتفعت درجة حرارة المحيطات، زادت قوة ظاهرة النينيو والعكس صحيح.
- حالة اللانينا، هى الحالة العكسية تماما وتعنى انخفاض درجة سطح المحيط أقل من المتوسط لسطح البحر، ففي وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بإندونيسيا .
- ويميل هطول الأمطار إلى الزيادة بينما ينخفض هطولها فوق وسط وشرق المحيط الهادئ، وفى هذه الحالة تصبح الرياح الشرقية العادية بطول خط الاستواء أقوى، و كلما كانت الانحرافات في درجة حرارة المحيط أكثر انخفاضا، كانت النينيا أقوى والعكس أيضا صحيح.
- المؤشرات تشير أيضاً إلى أن ظاهرة اللانينا ستكون قوية هذه الفترة، و انخفاض درجة حرارة المياه في المنطقة 3.4 من المحيط الهادئ لتصل الى-3 عن المعدلات الطبيعية، وهذا سيشكل رد فعل على شتائنا بالكامل، حيث إن هناك أجزاء من شرق آسيا وامريكا الشمالية ستتأثر مباشرة بذلك، فيما ستكون ردود الفعل غير مباشرة على منطقتنا العربية.
- وهذا يعني موسم شتاء بارد عن المعتاد في النصف الشمالي من الأرض، وهذا يشمل المناطق العربية فى الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وشرق ليبيا .
- تميزت مواسم اللانينا المتطرفة بارتباطها بحدوث عواصف ثلجية باردة جدا في اغلب السنوات، وتبدأ فى شهر نوفمبر وتستمر حتى فبراير، بسبب سيطرة الوجه الشمالي الشرقي الذي يجلب معه درجات برودة شديدة الانخفاض.
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