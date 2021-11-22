اليوم السابع
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وفد متدربين من دولة الصومال يزور محافظه مطروح.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:11 ص
وفد متدربين من دولة الصومال يزور محافظه مطروح.. اعرف التفاصيل الوفد
مطروح حسن مشالى

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يزور حالياً وفد من المتدربين من دولة الصومال بمركز التدريب الإقليمي لوزارة الموارد المائية و الري محافظة مطروح، للتعرف علي مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمدينة مرسي مطروح.

وتم المرور علي مشروع حماية و تطوير خليج مدينة مرسي مطروح مرحلة أولي و مشروع حماية شاطيء الأبيض مرحلة أولي، و قام المهندس أيمن أحمد عبدالفتاح مدير عام حماية الشواطئ بمطروح بشرح لمشروعات الهيئة وتوزيع ملخص مختصر المتدربين بكل مشروع يشمل الهدف من المشروع و الوضع قبل التنفيذ و خطوات التنفيذ و الوضع بعد التنفيذ.

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية تبادل الخبرات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة مرحبا بالوفد الصومالى على أرض مطروح.

 

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محافظه مرطوح

الصومال

وفد صومالى

وزاره الموارد المائيه والرى

مرسى مطروح

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