وفد متدربين من دولة الصومال يزور محافظه مطروح.. اعرف التفاصيل

يزور حالياً وفد من المتدربين من دولة الصومال بمركز التدريب الإقليمي لوزارة الموارد المائية و الري محافظة مطروح، للتعرف علي مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمدينة مرسي مطروح.
وتم المرور علي مشروع حماية و تطوير خليج مدينة مرسي مطروح مرحلة أولي و مشروع حماية شاطيء الأبيض مرحلة أولي، و قام المهندس أيمن أحمد عبدالفتاح مدير عام حماية الشواطئ بمطروح بشرح لمشروعات الهيئة وتوزيع ملخص مختصر المتدربين بكل مشروع يشمل الهدف من المشروع و الوضع قبل التنفيذ و خطوات التنفيذ و الوضع بعد التنفيذ.
بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية تبادل الخبرات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة مرحبا بالوفد الصومالى على أرض مطروح.
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