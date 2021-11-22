وفد متدربين من دولة الصومال يزور محافظه مطروح.. اعرف التفاصيل

مطروح حسن مشالى

يزور حالياً وفد من المتدربين من دولة الصومال بمركز التدريب الإقليمي لوزارة الموارد المائية و الري محافظة مطروح، للتعرف علي مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمدينة مرسي مطروح.

وتم المرور علي مشروع حماية و تطوير خليج مدينة مرسي مطروح مرحلة أولي و مشروع حماية شاطيء الأبيض مرحلة أولي، و قام المهندس أيمن أحمد عبدالفتاح مدير عام حماية الشواطئ بمطروح بشرح لمشروعات الهيئة وتوزيع ملخص مختصر المتدربين بكل مشروع يشمل الهدف من المشروع و الوضع قبل التنفيذ و خطوات التنفيذ و الوضع بعد التنفيذ.

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية تبادل الخبرات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة مرحبا بالوفد الصومالى على أرض مطروح.