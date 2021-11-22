والد ميجان ماركل يدعو لحرمانها من جميع ألقابها الملكية لأنها "حمقاء"

كتبت: نهال أبو السعود

دعا والد ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، إلى تجريدها من لقبها الملكي بعد ظهورها الأخير على التلفزيون الأمريكي، وفقا لصحيفة ذا ميرور.

وجاءت المقابلة في برنامج المذيعة الأمريكية المعروفة إيلين ديجنرس، بعد ثمانية أشهر من محادثة هاري التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، حيث قالت إن أحد أفراد العائلة المالكة أدلى بتعليق عنصري حول لون بشرة آرشي ابنها.

وكانت هذه هي المقابلة الثانية لها منذ انتقالها إلى الولايات المتحدة مع زوجها الأمير هاري، ولكنها كانت أقل إثارة للجدل، حيث أنها شاركت تفاصيل حول الحياة الأسرية خارقًة الأعراف الملكية البريطانية حسبما نشرته صحيفة "ميرور"

وتحدثت دوقة ساسكس كضيف في برنامج إلين ديجينيرز، عن عدد من الموضوعات، كآخر ليلة صاخبة لها مع الأمير هاري، وتسليط الضوء على عائلتها، ومشاركة صور أطفالها.

و شاركت أيضًا في مقالب هزلية عند ما يبدو أنه كشك في سوق شعبي، حيث قررت التسوق لشراء بلورات وأداء أعمال غريبة، مثل إغلاق عينيها ووضع الزجاج على رأسها والصراخ.

وفي حديثه إلى الصحيفة، قال السيد ماركل إن "عائلته شعرت بالحرج من الظهور التلفزيوني ..لقد أهانت الملكة والعائلة المالكة والشعب البريطاني"، وأضاف: "لقد ظهرت بمظهر الحمقاء تمامًا ويجب أن تفقد لقبها"

وقال: "أنا أحب ابنتي ولكن أداءها كان سخيفًا".

ويلتزم الأعضاء البارزون في العائلة الملكية البريطانية باتباع قواعد صارمة في سلوكهم اليومي باللباس والتصرفات وحتى بالطعام التزامًا ببروتوكولات قديمة.