نهب أكثر من 80 محلا تجاريا خلال احتجاجات مناهضة لقيود كورونا بفرنسا

كتبت: هناء أبو العز

اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة لجزر جوادلوب فى فرنسا، أنه تم نهب أكثر من 80 محلا تجاريا فى جوادلوب جراء أعمال عنف تخللت الاحتجاجات على القيود المفروضة من الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووصف رئيس غرفة التجارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية اليوم الإثنين - أعمال الشغب الأخيرة بأنها "حالة عصيان إلى حد ما".. موضحا أنه تم البدء في عمليات إزالة الحواجز التي تعيق الطرق منذ أمس الأحد.

ومن جانبه، أكد المدعي العام في جوادلوب أن ثلاثين شخصا سيمثلون اليوم أمام المحكمة في "بوانت-آه-بيتر" كبرى مدن إقليم "جوادلوب" الفرنسي في جزر الأنتيل الصغرى للاشتباه في مشاركتهم بأعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة في الإقليم الفرنسي.

وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت أول أمس السبت حظر التجول في جوادلوب، في منطقة المحيط الهادئ، على خلفية موجة عنف تشهدها المنطقة تتخللها احتجاجات على قيود كورونا منعت السكان حتى 23 نوفمبر الجاري من الخروج من منازلهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا، إضافة إلى قرار باريس إرسال 200 شرطي إلى المنطقة لتعزيز أجهزة الأمن المحلية.